Finlandiya’da 500 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, obeziteyle yaşayan bireylerin enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm riskinin yüzde 70 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmada ayrıca küresel enfeksiyon kaynaklı ölümlerin yaklaşık onda birinin obezite ile bağlantılı olabileceği tespit edildi.

Çalışmayı değerlendiren Doç. Dr. Alihan Oral, obezitenin yalnızca kilo fazlalığı değil, bağışıklık sistemini etkileyen kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Alihan Oral, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre her yıl en az 2,8 milyon kişinin aşırı kilo ve obeziteye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Obezite yalnızca estetik bir sorun değil; kalp-damar hastalıklarından diyabete, bazı kanser türlerinden enfeksiyonlara kadar pek çok ciddi sağlık riskini beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Akciğer kapasitesi azalabiliyor

Doç. Dr. Alihan Oral, "Obezite, vücutta sürekli düşük düzeyli bir iltihap hali oluşturur. Bu kronik inflamasyon bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasını engeller ve kişiyi enfeksiyonlara daha açık hale getirir. Bu nedenle obez bireylerde grip, zatürre ve Covid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonları daha ağır seyredebilir" ifadelerini kullandı. Fazla kilonun solunum sistemi üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade eden Doç. Dr. Oral, "Karın bölgesindeki yağlanma diyaframın hareketini kısıtlayabilir, akciğerlerin tam kapasiteyle çalışmasını engelleyebilir. Bu da özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında daha ciddi klinik tablolarla karşılaşılmasına yol açabilir" diye konuştu.

Ameliyat sonrası enfeksiyon riski daha yüksek

Obezitenin yara iyileşmesini geciktirebildiğini ve cilt bariyerini zayıflatabildiğini belirten Doç. Dr. Oral, "Bu durum ameliyat sonrası enfeksiyonlar, cilt enfeksiyonları ve hastane enfeksiyonlarının daha sık görülmesine neden olabilir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları da obez bireylerde daha yaygındır. Bazı çalışmalarda yoğun bakıma yatış ve ölüm riskinin de daha yüksek olduğu gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çocuklarda artış dört katına çıktı

Obezitenin büyük ölçüde önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olmasına rağmen son yirmi yılda tüm yaş gruplarında hızla arttığını belirten Doç. Dr. Oral, 2022 yılı verilerine göre dünya genelinde 5 yaş ve üzeri bir milyardan fazla insanın obezite ile yaşadığını ifade etti.

Doç. Dr. Oral, sözlerini şöyle sonlandırdı;

"Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 16’sı, çocuk ve ergenlerin ise yüzde 8’i obeziteden etkileniyor. Beş yaş altındaki çocuklarda ise oran yüzde 5,6’ya ulaşmış durumda. Bu, yaklaşık 35 milyon küçük çocuğun aşırı kilolu ya da obez olduğu anlamına geliyor. 1990’dan 2022’ye kadar obezite ile yaşayan çocuk ve ergen oranı küresel ölçekte dört kat arttı."