Bursa Büyükşehir Belediyesi, mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni alanları belediye envanterine kazandırıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporuna göre, Nilüfer ilçesi Badırga Mahallesi’nde bulunan 1082 parsel sayılı 5.400 metrekare yüzölçümlü taşınmazın mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere belediye adına tescil edildi.

Öte yandan Osmangazi ilçesinde de önemli bir devir süreci gündeme geldi. Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi’ne ait Hamitler Mahallesi Hamitler Kent Mezarlığı içerisinde bulunan 6393 ada 22 parsel ile 6392 ada 35 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazların tamamı ile Yunuseli Mahallesi 4961 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 22.001,13 metrekarelik hissesinin mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devredildi.