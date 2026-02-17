AŞTİ’de 15 kiloluk altınla kaçmaya çalışan şüphelinin valizindeki 1 kiloluk külçe altını ‘rüşvet’ olarak aldıkları iddia edilen polis memuru ve özel güvenlik görevlisi hakkında 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadelere de yer verildi.

POLİSİNDEN CEBİNDEN ÇIKMIŞTI

İddiaya göre şüpheli, 14 külçe altın ile kaçmaya çalışan yakalanmış, 1 kiloluk altın ise kaybolmuştu. Kayıp olan 1 kiloluk külçe polis memuru Recep Ş.’nin mont cebinden çıkmıştı.

Güvenlik kamerasında özel güvenlik görevlisi Çağlar E.’nin altınlardan birini alarak kameranın görüş alanının dışına çıktığı ve burada polis memuruna verdiği tespit edilmişti.

POLİS VE ŞÜPHELİ TUTUKLU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen polis memuru ile şüpheli tutuklanmış, özel güvenlik görevlisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

12’ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI

Dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Hazırlanan iddianamede polis memuru ve özel güvenlik görevlisi hakkında, "rüşvet almak", Emir S. hakkında ise "rüşvet vermek" suçundan 12’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

‘GÖZ YUMULDU’

İddianamede aynı zamanda 1 kilo külçe altın karşılığında diğer 14 kilogram altının kaçırılmasına göz yumulduğu, şüphelilerin birlikte hareket ettiği ve eylemin müşterek faillik kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

“MONTUM ASKIDA ASILIYDI”

Sanık polis memuru Recep Ş. savunmasında altının mont cebine başkası tarafından konulmuş olabileceğini iddia etti. Recep Ş. “Şahsın panik hareketleri vardı. Sürekli bilgisayarımın bulunduğu yere geliyordu. Montum askıda asılı duruyordu. Bu şahsın, montumun içine altınları koyup kaçmayı kafasına koymuş olduğunu düşünüyorum" dedi.

“ALTINLARDAN BİRİNİ İNCELEMEK İÇİN İSTEDİ”

Altını incelemesi için polis memuruna verdiğini, rüşvet içerikli herhangi bir konuşmaya şahit olmadığını ifade eden özel güvenlik görevlisi Çağlar E. ise şunları söyledi:

Recep isimli polis memuru altınlardan birini incelemek için istedi. Ben de verdim. Üzerindeki seri numarasına ve hangi ülkeden geldiğine baktı. Karşı tarafla konuşması sırasında rüşvet ya da tehdit içerikli herhangi bir konuşmaya şahit olmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.