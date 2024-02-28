Partisinin Kütahya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerini hedef aldı. Erdoğan, “Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor. Milletimiz engin ferasetiyle kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sahnelenen ali cengiz oyunlarını çok iyi görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart’ta da milletimizle omuz omuza vererek milletimizi kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı hedefleri etrafında kenetlenip yolumuza devam edeceğiz. Bu yolculukta Kütahya’nın da desteğini yanımızda göreceğimize yürekten inanıyorum. Kütahya’yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakının renkleriyle boyamaya var mıyız? Biliyorsunuz önümüz Ramazan. Bu mübarek günlerin gündüzü ve gecesiyle her anını en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bayramı sadece Ramazan’ın değil, milli iradenin de bayram günü haline dönüştürmeliyiz. Ben bunu Kütahya’nın yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA