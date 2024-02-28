Tekirdağ’da Jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta 8 kaçak göçmen yakalanırken göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Ulaş Jandarma karakol Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ D-100 karayolu Çorlu-Lüleburgaz istikametinde şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Organizatör olan araç şoförü A.G. gözaltına alınarak Çorlu C. Başsavcılığına sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıslar idari işlemlerin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: iha