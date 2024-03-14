Erdoğan'ın açıklamalarınsa satır başları şöyle;

"Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Tüm doktorlarımızın tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp bayramını kutluyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık ordusunun her bir mensubuna ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendinin evinin rızkını kazanırken sağlık personelimiz kadar dua alan bir başka kimse yoktur. Canı yanan, umut arayan bir hastaya şifa bulmanın yeri doldurulamaz. Sizler böyle manevi yüksek bir vazifeyi icra ediyorsunuz. Sağlıktan daha değerli bir nimet olmadığının hepimiz farkındayız.

Sağlık kadar sağlık hizmetlerine ulaşım imkanı da önemlidir. Kovid salgını süresi başta olmak üzere bunu gördük. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkileyen bu salgın, sağlık yatırımlarının ihmale gelemeyeceğini bize göstermiştir. Türkiye kimi çevrelerin art niyetlerine rağmen, sağlık alt yapısına yatırım yapmanın karşılığını aldı. Sizin de sayenizde bu süreci başarı ile yönettik. Bu zor dönemi biz devletimizi vatandaşına karşı mahçup edecek bir duruma mahal vermeyecek şekilde geride bıraktık.

"24 ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE AÇTIK"

6 Şubat'ta da yine sağlık alt yapısının önemini gördük. 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz deprem ve salgınla mücadelede sembol haline geldi. İsraf denilerek engellenmeye çalışılan bu modern sağlık üsleri bu iki süreçte de kritik roller üstlendiler. Her şehrimizi bir şehir hastanesi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Hali hazırda 14 tanesinin inşası devam ediyor. Sağlık alt yapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor. Göreve geldiğimizde, ekonomik durumu olmayan doğru dürüst sağlık hizmeti alamıyordu. Hastaneler şifa yuvası olmaktan ziyade vatandaşın Allah düşürmesin dediği bir eziyet çarkına dönüşmüştü. İnsanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gereken adımı attık. Hatta öyle bir seviyeye ulaştık ki, bizim hastalarımız dışarı gitmiyor, dünyanın birçok farklı ülkesinden insanlar şifayı Türkiye'de arıyor. Her yıl 100 binlerce insan sağlığını sizlere, Türk hekimlerine emanet ediyor. Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payın giderek arttığını görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde başvuru 225 bini aştı. Sağlık turizminde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE MÜSAMAHA YOK"

Sağlık çalışanlarını ihmal etmedik, etmiyoruz. Özlük haklarından çalışma şartlarına her alanda sağlık kadromuza destek verdik. Beyaz reform adını verdiğimiz bir dizi değişimle iyileştirmeler yaptık. Sabit ödemeleri, merkezi bütçeye aktardık, ek ödemeleri yükselttik. Sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldık. Sınırlı da olsak şiddet haberlerine rastlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza saldırılmasına müsamaha yoktur, olamaz.

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Hastalara şifa, dertlilere deva olabilmek için ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarımızda fedakârca görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Vazife esnasında şehit düşenler başta olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."