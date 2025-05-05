Erdoğan-Trump görüşmesine dair çarpıcı kulis geldi. TGRT Haber'de konuşan Fatih Atik ve Cem Küçük, Erdoğan-Trump görüşmesi için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. ABD Başkanı'nın 13-15 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı Orta Doğu turu öncesinde gerçekleşen görüşmede Erdoğan-Trump zirvesi gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Görüşmenin ardından Trump, 'Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum" açıklamasını yaptı.

Gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın nerede ve ne zaman görüşeceği merak konusu oldu. Trump Türkiye ziyaretine ilişkin net bir cevap vermezken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten çarpıcı kulis geldi.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, "Tarihi netleşmedi. Trump'ın bölgeye gelmesini bekliyeceğiz. Bu ay içinde ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Erdoğan-Trump görüşmesi Türkiye'de gerçekleşmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında ABD'ye gidebilir. Önümüzdeki günlerde netleşir. Bu görüşme mutlaka olacaktır.” dedi.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük de "Trump Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum fakat Erdoğan Haziran-Temmuz gibi ABD'ye gidecek gibi duruyor. Trump, İran işini çözmek istiyor. Trump, Baba Bush"un Dışişleri Bakanı James Baker'ın "Baker Raporu"na inanıyor. İran'ı sisteme katmak istiyor." ifadelerini kullandı.