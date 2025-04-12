Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sevgili Antalyalılar, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Antalya'mızın 19 ilçesinde, 911 mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın her birine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Katılımlarıyla açılışımızı teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyor, heyecanımıza ortak oldukları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Turizm başkentimizde kültür, ticaret ve tabiat varlığımızın parlayan yıldızı Antalya'mızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Birazdan inşallah Antalya Havalimanımızın yeni terminal binalarıyla birlikte yapımı tamamlanan ek binalarının da açılışını yapacağız. Antalya'mızın değerini bir kat daha artıracak bu projede emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yüklenici firmamıza, işçisinden mimar ve mühendisine her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Yeni terminal binalarımız Antalya'mız için, havacılık, kültür ve turizm sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

"2029 yılında toplam yolcu sayısının 45 milyona ulaşmasını bekliyoruz"

Akdeniz'in incisi Antalya'mız her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen turistler bir yandan şehrin kültür ve tabiat zenginliğinden istifade ederken diğer yandan lokomotif sektörlerimizden biri olan turizm gelirlerimize önemli bir katkı sağlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya Havalimanımız son 2 yıldır 35 milyonluk mevcut yolcu kapasitesinin üzerindeki kişiye hizmet veriyor. Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024 yılında ise direkt transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya hizmet sundu. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. 2029 yılında ise toplam yolcu sayısının 45 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

"Antalya'nın kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak"

Bu sayıları dikkate alarak halihazırda mevcut kapasitesinin yüzde 12 üzerinde hizmet veren Antalya Havalimanımızı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı yapılarla büyütmek için güçlü bir adım attık. Kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların hayata geçirilmesi için 5 Ocak 2022'de yüklenici firmamıza yer teslimini yaparak çalışmalara başladık. Proje kapsamında Dış Hatlar Terminalini 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, İç Hatlar Terminalini ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkardık. Böylece havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş olduk. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire 'hoş geldiniz' diyebilecek kapasiteye hamdolsun kavuştu.

Yeni terminal binalarımız modern mimarisiyle, güçlü altyapısıyla, artırılmış kapasitesiyle Antalya'nın kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak. Yine projemiz kapasitesi dahilinde uçak park pozisyon sayısını da 108'den 176'ya getirdi. VIP terminalini 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali'ni ise 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye yükselttik. Proje dahilinde yeni inşa edilen 2.000 metrekarelik Devlet Konukevi'ni, 5.000 metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi hizmet binasını, personel lojmanları ile camimizi daha önce hizmete açmıştık. Böylece gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi ve vizyoner bir projeyi daha şehrimizin hizmetine sunmuş oluyoruz.

"Yüklenici firmadan 8 milyar 555 milyon euroluk kira geliri elde edeceğiz"

Yaklaşık 927 milyon euro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu-özel iş birliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon euroluk kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kira bedelinin yüzde 25'lik kısmı olan 2 milyar 138 milyon 750 bin euroyu da Mart 2022'de peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden devletimizin kasasına girdi. Böylelikle bu güzide proje, kamu kaynaklarını etkin kullanmanın ve kamu-özel sektör iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri oldu.

Bugün hizmete aldığımız yeni terminal binalarımızla artık Antalya Havalimanımız çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek. Antalya ise turizm potansiyelini çok daha yüksek bir seviyeye taşıyacaktır. Burada şu hususu da dikkatinize getirmek arzusundayım. 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin bu avantajlı konumunun sunduğu imkan ve fırsatları en üst düzeye taşımak için son 23 yılda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik.

"Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige yükselttik"

Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak şiarıyla ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige yükselttik. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 10 Ağustos'ta açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanımızla birlikte 58'e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024'te 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da ikinci, dünyada ise yedinci sırada yer aldı.

Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız.

"Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz"

Bakınız biz, sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor, aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Sonra da bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmanın gayretindeyiz.

Şunu da özellikle ifade etmek isterim. Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar, bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin, siyasi ihtiraslarının esiri olanlar, evet, bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz.

"Ülkemize yeni eserler kazandırmaya bakıyoruz"

Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi ülkemize yeni eserler kazandırmaya bakıyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Vizyoner projelerle Antalya'nın turizm potansiyelini hak ettiği seviyelere getirmeye bakıyoruz.

Çünkü biz bu millete güveniyoruz, bu millete inanıyoruz. Doğru bildiğimiz istikamette yürürken milletimizin bize daima destek olacağını biliyoruz. Ülkemiz için çalışmaya, Türkiye için üretmeye, 85 milyon vatandaşımız için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Yeni terminal binalarımızın, yeni yapılarımızın bir kez daha şehrimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Projede emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Açılış törenimizi teşrif eden siz değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.