2 Ocak 2016 doğumlu forvet oyuncusu Ömür Salacan, futbol yolculuğunda önemli bir adım atarak Konyaspor altyapısına transfer oldu.

Futbola küçük yaşlarda başlayan Ömür Salacan Altınordu ve Kafkasspor’un ardından Doğanspor’a geçerek antrenör Aydın Ungan ile çalışmaya başladı. Son üç sezonunu Aydın Ungan’ın öğrencisi olarak geçiren Salacan, özellikle turnuvalardaki performansıyla birçok kulübün scout ekiplerinin dikkatini çekti.

Forvet mevkisinde görev yapan Ömür Salacan, Doğanspor formasıyla katıldığı 2025 Yalova Turnuvası’nda “Turnuvanın Yıldızı” seçildi.

Genç futbolcu, yükselen performansını 2026 yılında da sürdürdü. Antalya Junior Cup Turnuvası’nda “Geleceğin Yıldız Adayı” ödülüne layık görülen Salacan, bu organizasyonların ardından İstanbul ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda kulübün scout ekiplerinin radarına girdi.

Ömür Salacan’ın Konyaspor’a transfer sürecinde önemli katkıları bulunan Fatih Başak, Kerem Aşkın ve Cihan Birlik’e ailesi tarafından teşekkür edildi.

Aile ayrıca, genç futbolcunun bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan antrenör Aydın Ungan’a özel bir teşekkür mesajı yayımladı.

Salacan ailesi, Aydın Ungan’ın Ömür’ün futbola bağlılığının güçlenmesi için uzun süre ekstra ilgi gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaştaki çocuklarda antrenör faktörünün ne kadar büyük önem taşıdığını bize ve çevremize fazlasıyla gösteren Aydın Ungan hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ömür’e yalnızca bir futbolcu olarak değil, adeta kendi evladı gibi yaklaşarak gelişiminde büyük emek verdi. Bugünlere onun katkılarıyla gelen oğlumuz adına kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Küçük yaşta başlayan futbol serüvenini bireysel ödüller ve dikkat çeken performanslarla sürdüren Ömür Salacan için şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Genç forvet, bundan sonraki futbol eğitimine ve gelişimine Süper lig ekibi Konyaspor altyapısında devam edecek."