İddiaya göre CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan, Edirne’de bir evde bir araya geldiği kişilerle tartışmaya başladı. Yazgan’ın evde bulunan kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan tartışmanın kısa süre içerisinde büyüdüğü öne sürüldü. Evde bulunan bir kadın ve bir erkek, Yazgan’a küfür ederek vurmaya başladı. İçkili eğlencenin ardından adeta meydan dayağı yiyen CHP’li vekil, elleriyle kendisini korumaya çalıştı.

Yaşananlar, evde bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, olayın ardından tarafların karşılıklı şikâyetçi olduğu belirtildi. CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan’ın darp edildiği gerekçesiyle şikâyette bulunduğu, karşı tarafın ise Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların ifadelerinin alındığı ve olayın tüm yönleriyle incelendiği bildirildi.