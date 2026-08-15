Yangın, Dereköy Mahallesi Koca Orman mevkiinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Büyükşehir itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Yangının ilk anlarında bölgede bulunan köylüler de traktör arkası su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yakındaki bağ evlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.