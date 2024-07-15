Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’na açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir. 15 Temmuz, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun da hikayesidir. Yeni Türkiye 15 Temmuz ruhunun üstünde yükselecek.” dedi.

Erdoğan, “Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir” dedi.

Sözlerini sürdüren Erdoğan, “Yeni Türkiye 15 Temmuz ruhunun üstünde yükselecek. Her 10 yılda bir demokrasimizin askıya alınmadığı, milletin egemenliğine kast etmeye kimsenin cüret edemediği, dış politikası bağımsız, ekonomisi güçlü, itibarı yüksek çekim merkezi gelmiş bir Türkiye’yi inşallah inşa edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tıpkı 8 yıl olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. Düşmana korku veren bu dik duruşunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün milletimin zaferinin, aziz milletimizin FETÖ’cü darbecilere karşı yazdığı destanın 8. yıldönümünü idrak ediyoruz.

Darbeye direnen 252 şehidimiz müjdeye mazhar oldu. 2 bin 740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu.

Vekillerimiz bombalara rağmen görevlerini yerine getirdi.

Rabbim böylesine karanlık bir geceyi bir daha milletimize yaşatmasın diyorum.

Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ’cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler.

Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir.

Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ’yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır.

FETÖ’cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.

1960’tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı ‘üst akıl’ 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi.

15 Temmuz, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun da hikayesidir.

15 Temmuz’da ülkemizin nasıl bir badire atlattığını unutmamak ve milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak, şehitlerimize vefa borcumuzun bir gereğidir.

Yeni Türkiye 15 Temmuz ruhunun üstünde yükselecek. Her 10 yılda bir demokrasimizin askıya alınmadığı, milletin egemenliğine kast etmeye kimsenin cüret edemediği, dış politikası bağımsız, ekonomisi güçlü, itibarı yüksek çekim merkezi gelmiş bir Türkiye’yi inşallah inşa edeceğiz.

Vatandaşa silah doğrultan kim olursa olsun, tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi yine karşısında dimdik dururuz.

Milletin sandıkta tecelli eden iradesine, Allah’ın izniyle gölge düşürmeyiz, leke sürdürmeyiz, kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz.

Birilerinin ’15 Temmuz kıyamına’ çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Kimse kusura bakmasın adı, sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz’a laf söylüyorsa, hedefi millettir, demokrasidir, milletin sarsılmaz iradesidir.

Her kim milletin zaferini küçümsüyorsa, ‘tiyatro’ diyerek bühtan ediyorsa, asıl amacı FETÖ’cü efendilerine diyet borcunu ödemektir.

Şehitlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz’un unutturulmasına, istismar aracı haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz.