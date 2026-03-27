İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, Yalım’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete sevk edildi.

Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Uşak Belediyesi’nin bazı şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma yoluyla oluşan farkın rüşvet olarak tahsil edildiği iddialarına yer verildi. Ayrıca, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak kurulacak yeni şirketlerde belediye başkanının aile üyelerine ortaklık payı verilmesi yönünde baskı kurulduğu, aksi durumda ihalelerin ilgili firmalara verilmediği öne sürüldü.

Açıklamada, belediye başkan yardımcılarının şahsi hesapları üzerinden “Uşakspor’a yardım/bağış” adı altında yüksek meblağlarda para toplandığı, Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ise makamında “bağış” adıyla getirilen nakit paraların makbuz düzenlenmeden özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Öte yandan, belediye başkanı, yardımcıları ve bazı üst düzey yöneticilerin gece saatlerinde eğlence mekanlarında yaptıkları harcamaların, “temsil ve ağırlama gideri” kalemi altında yemek faturaları üzerinden belediye bütçesinden karşılandığı da ileri sürüldü.