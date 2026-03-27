Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6.600,34 liradan alınırken 6.780,90 liradan satılıyor.
22 ayar altında alış fiyatı 6.035,16 lira, satış fiyatı ise 6.390,51 lira olarak kaydedildi.
14 ayar altın 3.625,17 liradan alınırken 4.886,14 liradan satışa sunuluyor.
Çeyrek altın 10.946 liradan alınırken 12.286 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın ise 10.880 liradan alınırken 12.151 liradan işlem görüyor.
Yarım altın 21.897 liradan alınırken 23.834 liradan satılıyor.
Tam altın ise 43.793 liradan alınırken 45.913 liradan satışa sunuluyor.
