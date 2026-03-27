'17 yıldır adalet arayışımız sürüyor'

Programda konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını Türk-İslam davasına adadığını belirterek, vefatının üzerinden geçen 17 yıla rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamadığını ifade etti.

Alfatlı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Aradan geçen 17 yıl boyunca bir adalet arayışımız var. Muhsin Başkanımız ve beraberindeki arkadaşlarının şehadet sürecine ilişkin tüm sorular aydınlanana kadar bu süreci sorgulamaya devam edeceğiz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz.'

Yazıcıoğlu'nun yalnızca bir siyasi lider olmadığını dile getiren Alfatlı, onun mazlumların yanında duran bir dava insanı olduğunu söyledi.

'Suikastin sorumluları halen bulunamadı'

BBP Bursa İl Başkanı Oğuz Han da her yıl geleneksel olarak anma programı düzenlediklerini belirterek, olayın aydınlatılması yönündeki beklentilerini yineledi.

Han konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Muhsin Başkanımızın şehadetinin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen sorumluların bulunamaması bizleri derinden üzmektedir. Bu olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz.'

Yazıcıoğlu'nun temiz bir siyasi miras bıraktığını ifade eden Han, BBP teşkilatlarının onun izinden yürümeye devam edeceğini söyledi.

Dualarla anıldı

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi. BBP Bursa İl Başkanlığı yetkilileri, Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.