Subianto'nun TBMM'de yaptığı tarihi açıklamalara değinen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Beştepe'deki külliyenin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Tören sırasında Türk ve Endonezya bayraklarını taşıyan 3 adet Gökbey helikopteri gösteri uçuşu yaptı.

Erdoğan ve Subianto, törenin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de Subianto ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısındakonuştu.

Endonezya'nın Filistin meselesiyle ilgili tutumunu takdirle karşılayan Erdoğan, "(Subianto'nun) TBMM'mize bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitabı ülkemiz arasındaki kadim kardeşliğin en güzel tezahürüdür" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

Dost ve kardeş Endonezya'yı Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle sıcak misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz müstesna bir düzeye ulaştı. Değerli kardeşimin (Subianto) TBMM'mize bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitabı ülkemiz arasındaki kadim kardeşliğin en güzel tezahürüdür.

Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayii, mütahitlik, sağlık ve gıda sektörüne kadar iş birliğimizde yeni açılımlar yapma konusunda mutabık kaldık. Savunma sanayiinde yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Endonezya ile tüm uluslararası platformlarda iş birliğini sürdürüyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesiyle ilgili tutumunu takdirle karşılıyoruz.

Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum.