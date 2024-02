AK Parti’nin Antalya’daki İlçe Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin yönetimindeki 3 büyükşehir hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde;

“Bunlar çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP’de tam anlamıyla belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır” diyen Erdoğan, "CHP’nin acemi genel başkanı geçen ay aday belirlenme üzerinden aklınca bize laf atıyordu. ‘Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar’ diyordu. Şimdi Özgür Efendi’nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal’le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamasak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu Bay Kemal’i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara’da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi’nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir. Gerçekten CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. CHP’nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetinin ülkeye bulaştırılmasına izin veremeyiz. Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu perişan hali içimizi acıtıyor. Gazi Mustafa Kemal’in hatırasına hürmetle bu partiye oy veren vatandaşlarımızın da bu tablodan rahatsız oldukları kanaatindeyim. İnşallah 31 Mart seçimleri bunu değiştirmek için bir fırsat teşkil etmektedir. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşması yanında CHP’de de taşların yerine oturmasına da yardımcı olacaktır. Tabii biz bunların hepsine siyasetin cilvesi diye bakıyor, asıl olarak işimize bakıyoruz. Hep söylediğimiz gibi bizim her alanda hayata geçirecek daha çok eserimiz milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz var” ifadelerine yer verdi.