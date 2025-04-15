Erdoğan, "yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk yok" dedi.

Türkiye tam bahar ayları geldi derken bir anda kışı yeniden yaşamaya başladı. Nisan ayında etkisini artıran soğuk havalarla birlikte yaşanan zirai don, tarım ürünlerinde zayiata yol açtı. Tarlada ürünlerin donması çiftçileri zarara uğratırken, tüketiciler ürün fiyatlarından artmasından dolayı endişeleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından zirai don ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk yok." diyerek ürün fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmasının beklenmediğini, üreticilerin zararının tanzimi için ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın harekete geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

YURT İÇİ GIDA ARZINDA RİSK YOK

"(Zirai don) Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip ürünlerde yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk yok.

Üretimin devamlılığını ve arz güvenliğini sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır.

ÜRETİCİLERİN ZARARI TANZİM EDİLECEK

Üreticilerimizin zararının tanzimini ele aldık. Tarım Bakanlığı çalışmalara başladı.

ÇKS'ye kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerin üretim harcamalarının, hasar oranına göre karşılanması için Bakanlığımız çalışmalara başladı.

TÜM İMKANLARIMIZLA ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Hükümetimizin tüm imkanlarıyla, tüm kapasitesiyle bu zor günlerinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum."