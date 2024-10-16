Erenler’de çölyak hastalarına yönelik eğitim ve gıda desteği çalışması başlatıldı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, ilçede çölyak hastasına yönelik çalışma başladığını ve bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Başkan Şenol Dinç, "Çölyak hastası 28 ailemize yönelik çalışma başlattık. Tespit ettiğimiz ailelerimize hem çölyak hastalığı hakkında bilgi ve eğitim verecek hem de periyodik olarak gıda desteği sağlayacağı. Erenler’imiz ve kıymetli vatandaşlarımız için çok çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz çalışmanın hemşerilerimiz için hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyor, Allah’tan kendilerine huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.