İnegöl Belediyesi ile İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen farkındalık eğitiminde erken teşhisin kanser hastalığında hayat kurtardığını belediye personeline aktardı.

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, çağın amansız hastalığı kanserle ilgili İnegöl Belediyesi personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. 6 seanslık eğitime belediye çalışanları katıldı. KETEM uzman hekimleri eğitimde kanserden korunmak hedefiyle neler yapılması gerektiği, kanser çeşitleri, kanserin erken teşhisinin önemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. KETEM’in önemi hakkında konuşan uzmanlar, farkındalık eğitimine katılan personele en yakın KETEM’e rutin aralıklarla kontrole gelmelerinin hayati bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.