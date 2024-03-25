Yapılan ziyaretlerde konuşan Eroğlu “Biz her şeyi biliriz iddiasında değiliz ama işi bilenle liyakat ehliyle iş yapmayı biliriz” dedi.

HER ŞEYİ BİLEMEYİZ AMA İŞİ BİLENİ BULURUZ

Belediyecilik anlayışlarındaki temel esaslardan birinin de liyakat olduğunu belirten Eroğlu; “Herkesin vaadi projeleri var. Ama bunları hayata geçirmek için en önemli kriter çalışma ilkelerinizdir. Eğer ki temel prensiplerinizde eksiklik varsa 50 değil 150 proje açıklasanız ne fayda. Bu sebeple bizim en önemli kriterimiz Liyakattır. Biz herşeyi biliriz iddiasında değiliz. Ancak işi bileni bulup onunla çalışırız.” dedi.

Yapılan ziyaretlerde mahalledeki esnaf ve kahvehaneleri ziyaret eden Eroğlu’na gençler ve çocuklardan büyük ilgi vardı

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