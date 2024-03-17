Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, bugün yayınlamış olduğu video mesajında Belediye Başkanı Alper Taban’a ‘Daha önce kolaylıkla ulaşılabilen imara yeni açılacak veya açılması planlanan yerleri gösteren haritalar neden internet sitesinden kaldırıldı?’ sorusunu yöneltti.

Eroğlu yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullandı;

RANTA AÇIK HALKA KAPALI İMAR PLANLARI

“Ranta açık, halka kapalı imar planının uygulandığı güzel İnegöl'üm. Kimileri gizli imar planlarıyla milyonluk arsaları kelepir fiyata kapatmakla uğraşırken, kimileri bir şekilde kapattığı tarlanın imarını değiştirip ranta çevirmenin hesabını yaparken köy genişleme alanı konusunda normal vatandaşımızdan ciddi tepkiler var.”

DENETİM OLMADIĞINDAN KANUN DIŞI KULLANILIYOR

“Tarım arazilerinde çiftçilerin ürünleri depolayabilmesi için imar izni veriliyor ancak bu imkandan faydalananların çoğu bu yerleri ya fabrika olarak kullanıyor ya da fabrika sahiplerine kiraya veriyorlar. Yetkililer yeterli denetimleri yapmadıkları için gayet rahat bir şekilde kanun dışı olarak kullanabiliyorlar. Elbette bunun en büyük sebebi fabrika sahiplerine yeterli arsa üretememek.”

SIRA SIRA VİLLA YAPANLARI GÖRMEZDEN GELENLER

“Oysaki vatandaşın kendi tapulu toprağına zar zor yaptığı küçücük bir kulübeye bile ceza kesenler, yıkmakla tehdit edenler ; İnegöl'ün en kıymetli yerlerinde hem de hazine arazisi olan meralarda sıra sıra villa yapanları görmezden gelenler, aynı insanlara en iyi sıralarda yer vermekten çekinmiyorlar.”

NEDEN İNTERNET SİTESİNDEN KALDIRILDI?

“Bu arada tüm İnegöllüler gibi ben de merak ediyorum ve sayın Alper Taban’a soruyorum; Daha önce kolaylıkla ulaşılabilen imara yeni açılacak veya açılması planlanan yerleri gösteren haritalar neden belediyenin internet sitesinden kaldırıldı?”