Ünlü yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026’da 16’ncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti. 61 yaşında hayatını kaybeden Köse’nin bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiği ve yaklaşık üç aydır evinden dışarı çıkmadığı belirtildi.

Köse’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yaşamını yitirmeden önce kaleme aldığı iddia edilen bir not ortaya çıktı. Notta, Erol Köse’nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı, “ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın” ifadelerini kullandığı görüldü.

Köse’nin geride bıraktığı bir başka mektupta ise vasiyetine yer verdiği öğrenildi. Söz konusu mektupta, “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin” ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.

Erol Köse’nin ölümünün ardından miras süreci mahkemeye taşındı. Köse’nin tek mirasçısı olan Dijan Nazlan Köse, babasından kalan mirası hiçbir koşul ileri sürmeden reddettiğini ifade ederek dava yoluna başvurdu.

Habertürk’te yer alan habere göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ile terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir” ifadelerine yer verildi. Dijan Köse'den mirası neden reddettiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Erol Köse, vefatından kısa süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devrettiği öğrenilmişti.