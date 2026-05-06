Eski Dışişleri Bakanı, AKP Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, Alanya'daki ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Çavuşoğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Alanya Haber'in haberine göre, akşam saatlerinde Alanya’da Aydın Çavuşoğlu’na ait akaryakıt istasyonundaki ofisten silah sesi geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.