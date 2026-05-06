Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından ulaşımda fiyat artışı tartışmaları başladı. Kararın üzerinden kısa süre geçmesine rağmen uçak ve otobüs biletlerindeki yükseliş, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bazı kullanıcılar, bayram döneminde memlekete gitmenin giderek zorlaştığını belirterek yüksek bilet fiyatlarına isyan etti. İstanbul-Hatay uçak biletlerinin 5 bin liradan başladığına dikkat çeken bir vatandaş, “Bayramda memlekete gitmek bile lüks oldu” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Bayram öncesi İstanbul-Ankara hattında uçak biletleri 1500-2000 lira, otobüs biletleri ise 1100-1400 lira aralığında seyrediyor. İstanbul-İzmir uçuşlarında fiyatlar 3000 ila 5000 liraya kadar çıkarken, otobüs biletleri 1300-1500 lira arasında değişiyor. İstanbul-Gaziantep gibi uzun mesafelerde ise uçak biletlerinin 6000-7300 liraya, otobüs biletlerinin de 1800-2100 liraya ulaştığı görülüyor.

Sözcü’nün haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son yıllarda seyahat talebinde ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Yıldırım, son beş yılda yolcu talebinin yüzde 50 azaldığını ifade ederek akaryakıt ve otoyol giderlerindeki artışın sektörü zorladığını söyledi.

Maliyet baskısına dikkat çeken Yıldırım, yaz sezonuna girerken bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 oranında yeni bir zam gelebileceğini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın belirlediği tavan fiyatlara geçen ay yüzde 14 zam gelmiş ve iç hat biletlerde tavan fiyat 6 bin 990 liraya yükselmişti. Ancak sektörde bilet fiyatları şimdiden bu tutarı geçti. Havayolu şirketlerinin yeni bir zam daha yapabileceği konuşulmaya başlandı.