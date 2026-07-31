Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 64’üncü Uluslararası Bursa Festivali’nin beşinci etkinliğinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Karadeniz ezgileri yükseldi. Gecenin açılışını gerçekleştiren Koliva grubu, Karadeniz’in kültürel zenginliğini yansıtan parçalarıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. Grubun solisti İlhan Gülten öncülüğünde seslendirilen ‘Narino’, ‘Koçari’, ‘Ya Ben Anlatamadım’, ‘Oy Oy Sevdiğim’ ve ‘Yüksek Dağlara Doğru’ adlı eserler, dinleyicilerin de iştirakiyle konser alanında yankı buldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Selçuk Balcı ise ‘Tulumcu Lidu Lidu’, ‘Deniz Üstünde Fener’ ve ‘Sevdalığın Yolunda’ isimli popüler şarkılarını seslendirdi. Karadeniz’in duygu dolu melodileri ve tulumun eşsiz tınısı Bursa gecesine renk katarken, müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser bitiminde Bursa izleyicisine teşekkür eden Selçuk Balcı, "Bursa’yı oldukça güzel buldum. Zaten ne zaman gelsek bizi alkışsız, eşliksiz bırakmıyorlar. Bu akşam da aynı şekilde geçti. Tüm Bursa halkına ve Bursa seyircisine şükranlarımı sunarım. Bu organizasyonda ilk defa sahneye çıktım. Benim adıma da fazlasıyla keyifliydi. Özellikle Karadeniz müziğini Bursa halkıyla buluşturmak son derece değerliydi. Bursa’yı seviyoruz" dedi.

Koliva’nın solisti İlhan Gülten ise, "Bugün gerçekten harika bir konser geride kaldı. Biz de sahnede fazlasıyla eğlendik, büyük bir zevkle şarkılar söyledik. Organizasyon kusursuzdu. Her şey son derece güzel planlanmıştı. Seyircinin yüksek enerjisi bize büyük bir gurur yaşattı" ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda aynı sahneyi paylaşan Koliva ile Selçuk Balcı, birlikte icra ettikleri eserlerle unutulmaz bir finale imza attı. Programın ardından Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Başkanı Zekeriya Birkan Selçuk Balcı'ya, Başkan Vekili Nilüfer Çevikel ise Koliva grubuna çiçek takdim ederek sanatçılara teşekkürlerini iletti.