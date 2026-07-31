Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Orta Mahalle'de yer alan bir kahvehanede arkadaşlarıyla beraber okey oynayan Hüseyin Açık aniden nefes alamamaya başladı. Bu sırada yanında oturan ve okey masasındaki rakibi olan Soner Keskin derhal şahsa Heimlich manevrası uyguladı. Yediği portakal parçası boğazına takılan adam Heimlich manevrası ile yeniden nefes alarak kurtuldu. Hüseyin Açık ardından masasına tekrar oturarak, oyununa kaldığı yerden devam etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Diğer taraftan, Hüseyin Açık ertesi gün hayatını kurtaran Soner Keskin ve okey arkadaşlarına ziyafet çekti.