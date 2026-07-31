Devrim Muhafızları Donanması tarafından yapılan açıklamada, uyarılara rağmen ilerlemeyi sürdüren iki tankerin vurularak durdurulduğu ileri sürüldü. Aynı rotayı kullanan dört tankerin ise yön değiştirerek geldikleri bölgeye geri döndüğü belirtildi.

İran tarafı, söz konusu iki tankerin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) yönlendirmesiyle ve ABD ordusuna ait hava unsurlarının koruması altında, daha önce ilan edilmeyen bir güzergâhtan boğazı geçmeye çalıştığını iddia etti.

Açıklamada, tankerlerin yapılan ikazlara uymadığı ve İran tarafından “güvensiz ve yasa dışı” olarak tanımlanan rotada ilerlemeye devam ettiği savunuldu. Gemilere bu nedenle müdahale edildiği kaydedildi.

Gemi sahipleri ve sigorta şirketlerine uyarı

Devrim Muhafızları, gemi sahipleri ile sigorta şirketlerine CENTCOM tarafından yapılan yönlendirme ve açıklamalara itibar etmemeleri çağrısında bulundu. ABD ordusunun bölgedeki ticari gemilere yönelik müdahale ve yönlendirmelerinin cevapsız bırakılmayacağı ifade edildi.