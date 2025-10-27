Olay, Taşkesti Beldesi Karamurat köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Engin B., evde eşi Hilal B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sosyal medyadan cinayeti itiraf etti

Öte yandan, zanlı Engin B.’nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi. Engin B.’nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda ’Aldat, hak ediyor Engin’ dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görüldü.

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi.