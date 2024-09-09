Eyüpsultan Belediyesi’nin kahve tutkunları için oluşturduğu yerli kahve markası ESCOFFIE’ye bir şube daha eklendi. Kurt Kemeri’nde hizmet vermeye başlayan yeni şubenin ardından şube sayısını arttıracaklarını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, “ESCOFFIE’mizin bir şubesini de Manzaram Eyüpsultan’da açacağız” dedi.

Galeri Eyüpsultan, 100. Yıl Gençlik ve Spor Merkezi, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde bulunan şubelerin ardından ESCOFFIE’nin yeni şubesi Kurt Kemeri’nde hizmet vermeye başladı. Kurt Kemeri ESCOFFIE, güne sıcak bir kahve içmeden başlayamayanlar ve günün yorgunluğunu doğanın kucağında, kuş cıvıltıları arasında, sakin bir ortamda atmak isteyen kahve severlerin yeni adresi olacak.

Birbirinden lezzetli ve ekonomik kahveleri, pasta ve Magnolia çeşitleriyle şimdiden gençlerin uğrak noktası olan ESCOFFIE’de, alternatif sıcak ve soğuk içecekler bulunuyor.

“Bir şubesini de Manzaram Eyüpsultan’da açacağız”

Eyüpsultanlıların dışında Eyüpsultan’a gelen misafirlerin de büyük beğenisini kazan ESCOFFIE’lerin şube sayısını arttıracaklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, “Hakikaten çok özel bir tadı olan kahvelerimiz ile Eyüpsultan’da artık bir marka haline gelen ESCOFFIE’mizin bir şubesini de Manzaram Eyüpsultan’da açacağız. Kahve severler eşsiz Haliç manzarası eşliğinde kahvelerini keyifle yudumlayabilecekler” dedi.