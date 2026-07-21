CHP İnegöl İlçe Sekreteri Saniye Şimşek imzasıyla yapılan açıklamada, "Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partimizde yaşanan gelişmeleri İnegöl İlçe Yönetimi olarak yakından takip etmekteyiz. Bu konuyla ilgili 22 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştireceğimiz Olağan Yönetim Kurulu toplantımız sonrasında aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama, parti teşkilatında yaşanan gelişmelere ilişkin İnegöl İlçe Yönetimi'nin nasıl bir yol haritası izleyeceğinin, gerçekleştirilecek toplantının ardından netlik kazanacağını ortaya koydu. CHP İnegöl İlçe Başkanlığı'nın toplantı sonrası yapacağı açıklama merakla bekleniyor.