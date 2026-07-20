Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ÖTV desteği ağustos ayından itibaren azaltılacak ve uygulama 1 Ekim 2026’da tamamen sonlandırılacak.

Yeni takvim kapsamında, yurt içi rafineri fiyatlarında yaşanan artışların yüzde 50’sinin ÖTV indirimiyle karşılanmasına 31 Temmuz’a kadar devam edilecek. Destek oranı 1 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında yüzde 25 olarak uygulanacak. Eşel mobil sistemi ise 1 Ekim’den itibaren yürürlükten kalkacak.

Düzenlemede, rafineri fiyatlarının gerilemesi durumunda izlenecek yöntem de belirlendi. Buna göre, fiyat düşüşü kadar ÖTV artırılacak ve indirim öncelikle vergiye yansıtılacak.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı’na yönelik arz endişeleri petrol fiyatlarını yukarı çekti. Artan maliyetler akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Bu hafta benzinin litre fiyatına 2 lira 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 12 kuruş artış yapıldı. Zamların yaklaşık yarısı, eşel mobil sistemi kapsamında sağlanan ÖTV indirimiyle dengelendi.

Yapılan hesaplamalara göre, uygulama sayesinde 50 litrelik bir depoda motorin kullananlar yaklaşık 156 lira, benzin kullananlar ise yaklaşık 135 liralık ek maliyetten korunmuş oldu. Günlük benzin ve motorin tüketimi dikkate alındığında, sistemin kamuya günlük maliyetinin yaklaşık 240 milyon lira olduğu hesaplanıyor.