Gram altın 6 bin 65 TL’den alınırken 6 bin 130 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 545 TL, satış fiyatı ise 5 bin 731 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 323 TL’den alınırken 4 bin 477 TL’den satışa sunuluyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 944 TL, satış fiyatı 10 bin 10 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 9 bin 919 TL’den alınıp 9 bin 980 TL’den satılıyor. Yarım altın 19 bin 888 TL’den alınırken satış fiyatı 20 bin 33 TL olarak belirlendi. Tam altının alış fiyatı 39 bin 647 TL, satış fiyatı ise 39 bin 876 TL oldu.