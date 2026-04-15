Esenler Belediyesi, ilçede vatandaşların hafta sonunu daha huzurlu geçirebilmesi için pazar günleri inşaat çalışmalarını yasakladı. Kurala uymayanlara ise cezai işlem uygulanacak.

Esenler Belediyesi, ilçe genelinde pazar günleri inşaat faaliyetlerinin yapılmamasına ilişkin önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. Alınan karar doğrultusunda, ilçede pazar günleri inşaat çalışmaları yasaklanacak, yasağa uymayan kişi ve firmalar hakkında cezai işlemler uygulanacak. Hafta sonlarında artan gürültü şikâyetlerini dikkate alan Esenler Belediyesi, bu uygulama ile vatandaşların dinlenme hakkını korumayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Uygulama ile denetimler belediye ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecek ve vatandaşlardan gelen bildirimler de titizlikle değerlendirilecek.

'Önceliğimiz vatandaşlarımızın mutluluğu'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 'Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu en temel önceliğimizdir. Yoğun şehir hayatı içerisinde pazar gününün bir nefes alma günü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle aldığımız bu karara tüm hemşehrilerimizin hassasiyet göstereceğine inanıyor, kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemleri kararlılıkla uygulayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz' ifadelerini kullandı.