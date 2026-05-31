Şirketin duyurusuna göre o3 modeli 26 Ağustos’ta, GPT-4.5 modeli ise 27 Haziran’da ChatGPT’den kaldırılacak.

Yapılan bilgilendirmede, söz konusu değişikliğin API tarafını kapsamadığı ve API kullanımında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Kaldırılacak modellerin yalnızca ücretli abonelere açık olması nedeniyle, ücretsiz kullanıcıların büyük bölümü açısından önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

OpenAI’ın güncel modelleri arasında ise GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.3 ve GPT-5.2 yer alıyor.