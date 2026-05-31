Bakan Kacır, testlerde hedeflerin tam isabetle vurulduğunu belirterek, bunun Türkiye’nin savunma sanayiindeki mühendislik gücünü ve gökyüzündeki caydırıcılığını ortaya koyan önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Açıklamasında projede görev alan ekiplere teşekkür eden Kacır, başta TÜBİTAK SAGE mühendisleri ve teknisyenleri olmak üzere emeği geçen tüm paydaşları kutladı. Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda Türkiye’nin daha güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kacır ayrıca NSosyal hesabından GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin test anlarına ve teknik özelliklerine ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video da paylaştı.