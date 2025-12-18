İstanbul Eseneler’de minibüste bir kadının cep telefonunu çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 09. Aralık 2025 tarihinde Esenler ilçesi Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, minibüse binen bir kadının yankesicilik yöntemi ile cep telefonu çalındı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, minibüs içerisinde bulunan kadın şahsın cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı, minibüsün İnönü Caddesi üzerinde durakladığı sırada şüpheli şahsın araçtan hızla inerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Yankesicilik olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ş.K. (44) isimli şahıs, 13.Aralık 2025 tarihinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs 14 Aralık 2025 tarihinde "Yankesicilik" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.