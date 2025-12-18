Türkiye Basketbol Ligi’nin (TBL) 15. haftasında Çayırova Belediyesi, sahasında ağırladığı Finalspor’u 87-81 mağlup etti.

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip; Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Tarık Sezgün ve Deniz Kılıçlı ilk beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-16 geride kapatan Çayırova Belediyesi, soyunma odasına da 41-36 mağlup gitti. Üçüncü periyotta toparlanmaya çalışsa da final bölümüne 63-59 geride giren Kocaeli temsilcisi, son çeyrekte oyunun kontrolünü eline aldı.

Savunma sertliğini artırarak hücumda etkili olan Çayırova Belediyesi, bitime kısa süre kala Ömer Utku Al’ın üç sayılık isabetiyle farkı açarak parkeden 87-81 galip ayrıldı. Bu sonuçla Çayırova Belediyesi, ligdeki 15. maçında 13. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Hakan Yapar 18 sayıyla en skorer isim olurken, Roberto Gallinat 17, Berkay Candan 13, Jamari Traylor ve Deniz Kılıçlı 10’ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maçın ardından teknik heyet ve oyuncuları tebrik ederek, "Takımımızın parkede ortaya koyduğu kararlı mücadele ve tribünlerimizi dolduran taraftarımızın büyük desteğiyle bir maçı daha kazandık" ifadesini kullandı.