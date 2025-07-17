Esenler Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki tüm okullarda bakım ve onarım çalışması başlattı. İlçede eğitim veren kurumları fiziki olarak yeni döneme hazırlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, tüm okullarda eş zamanlı olarak devam ediyor.

Esenler Belediyesi, yaz dönemi boyunca ilçede bulunan tüm okullarda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, okul binalarının iç ve dış cephe boyamaları yenilenirken sınıflarda da duvar ve zemin malzemelerinin onarımları gerçekleştiriliyor. Pencere ve kapı sistemlerinin onarıldığı çalışmalarda okul bahçeleri, spor alanları, lavabolar ve ortak kullanım alanlarında da temizlik, bakım ve yenileme işlemleri sürdürülüyor. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerini hedefleyen çalışmaların okulların açılış tarihinden önce tamamlanması hedefleniyor.