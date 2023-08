Esenyurt Belediyesi’nde personele yönelik periyodik olarak sürdürülen eğitim seminerleri devam ediyor. Belediye Kültür Merkezi’ndeki seminerin ardından çalışma arkadaşlarına seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, görevlerinin Esenyurtluları mutlu ve huzurlu kılmak olduğunu belirtti.

Esenyurt Kültür Merkezi’nde önceki gün gerçekleşen seminerde iş yerinde iletişim, iş yerinde etik davranışlar ve iletişimin temel unsurları konularında bilgiler verildi. Çok sayıda personelin katıldığı seminer sonrası çalışma arkadaşlarına seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, iş disiplinin önemine dikkat çekti. “Bir şeyi iyi yaptığınızda, doğru hesap ettiğinizde, planınızı doğru yaptığınızda içinde bulunduğunuz durumu daha iyiye taşıyabilirsiniz” diyen Başkan Bozkurt, “Yeter ki sorunları doğru tespit edelim, sorunların çözümüne dair projeleri doğru oluşturalım. Ahlak çerçevesinde, ilim çerçevesinde, bilim çerçevesinde bu iş ve işlemlerin yapılmasını sağlayalım, gerisi kendiliğinden gelecektir” ifadelerini kullandı.

“Esenyurtlular her şeyin iyisini hak ediyor"

Esenyurtluların her şeyin en iyisini hak ettiğini belirterek, arkadaşlarından bu şuurla çalışmalarını isteyen Başkan Bozkurt, “Asla vazgeçmeyeceğimiz şey; adalet, ahlak, kişi hak ve özgürlüklerine saygıdır. Eğer sağlam ilişkiler kurup kurallara da uyarsak bu kentte mutlu, huzurlu ve birbirimizi kabul ederek yaşayabiliriz. Hepimizin görevi Esenyurtluları mutlu ve huzurlu kılmak. Esenyurt’u oluşturan insanlar, Türkiye’nin en mazlum, en emektar insanları. Her ne kadar kamuya başka türlü yansıtılmaya çalışılıyorsa da Esenyurtlular sistemden hak ettiğini en az alan insanlar, en çok çalışan insanlar ve en çok acı çeken insanlar. Bu insanlar her şeyin en iyisini hak ediyor” şeklinde konuştu.