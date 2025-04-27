Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü afet bilinci eğitimleri çerçevesinde afet durumlarına karşı hem teknik altyapı hem de toplumsal farkındalık açısından örnek teşkil edecek kapsamlı bir hazırlık süreci yürütülüyor. Hazırlık süresinde şimdiye kadar 127 binden fazla kişi bilinçlendirildi. İlçedeki tüm devlet okulları, 15 özel okul ve 112 sivil toplum kuruluşunda verilen eğitimlerle 155 bin 725 öğrenci ve öğretmene afet farkındalığı kazandırıldı. Ayrıca sanayi tesisleri ve fabrikaların talebiyle çalışanlara yönelik tahliye tatbikatları da düzenleniyor.

7 deprem konteyneri ve 74 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi göreve hazır

Esenyurt Belediyesi envanterinde bulunan 7 deprem konteyneri, iki tam donanımlı arama kurtarma aracı ve jeneratör, kırıcı, delici, kaldırıcı gibi ekipmanlar, 74 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi tarafından kullanıma hazır şekilde bekletiliyor. Bu ekipmanlar düzenli bakım ve onarımdan geçirilerek, her an görev yapabilecek durumda tutuluyor.

Eşyalar sabitleniyor, can güvenliği artırılıyor

Deprem anında yaşanabilecek eşya devrilme risklerine karşı belediye çalışma başlattı. Öncelikle kamu binalarındaki tehlike arz eden eşyalar sabitlenirken, ilçede yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin evlerinde de talep doğrultusunda sabitleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören bu uygulama, ev güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi hayata geçirildi

Toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla başlatılan Mahalle Afet Gönüllüleri projesiyle gönüllüler, 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerle afet anında görev alacak şekilde eğitiliyor. Bu gönüllüler, mahallelerinde ilk müdahaleyi yapabilecek bilgi ve donanıma sahip hale getiriliyor.

Belediyenin afet bilinci eğitimlerinde evde tehlike avı yapılması, afet çantasının hazırlanması, yangın söndürücü temini, su stoku bulundurulması gibi hayati öneme sahip bilgiler veriliyor. Ailelerin ayda bir tatbikat yapmaları ve acil toplanma alanlarını belirlemeleri tavsiye ediliyor.

"Her afet bizim için bir uyarı niteliğinde"

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Lojistik Sorumlusu Rıdvan Tüel yaptığı açıklamada, afetlere karşı her daim hazır olduklarını vurgulayarak, "Ekiplerimiz 7/24 görev başında. Araçlarımız ve ekipmanlarımızla birlikte anında müdahaleye hazırız. Her afet bizim için bir uyarı niteliğinde ve eksiklerimizi görüp hızla tamamlamamıza olanak tanıyor" dedi.