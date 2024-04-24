Esenyurt Belediyesi, glüten içeren besinlere alerjisi olan çölyak hastalarına, beslenme şekline uygun ürünlerin yer aldığı gıda paketi yardımında bulunarak onların sağlıklı yaşamasına katkı sunmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, glüten içeren besinlere alerjisi olan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. Belediye, ihtiyaç duydukları özel beslenme ürünlerini pahalı olması nedeniyle almakta zorlanan çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi yardımında bulunuyor. İçeriğinde glüten bulunmayan un, makarna, erişte, bulgur, şehriye, kraker ve kurabiye gibi besinlerin yer aldığı gıda kolileri, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılıyor. Belediye çalışanları gelen talepler doğrultusunda yardımların tüm hızıyla devam edeceğini açıkladı.

“Yardımlarımız hız kesmeden devam edecek”

Yürüttükleri planlı çalışmalar ile çölyak hastalarının yanında olacaklarını ifade eden Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Murat Yıldırım; “İlk olarak ihtiyaç sahibi çölyak hastası vatandaşları tespit ederek mağduriyet durumlarını belirliyoruz. Sağlıklı yaşayabilmeleri için neye ihtiyaçları varsa o doğrultuda çalışmalarımızı yapıp evlerine kadar yardım paketlerimizi ulaştırıyoruz. Devam eden çalışmalarımızla çölyak hastası komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi