Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçeye bir sosyal tesis daha kazandırarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Mevlana Mahallesi’nde, Yunus Balta Kültür Merkezi’nin bahçesinde yer alan ve daha önce farklı bir kişi tarafından işletilen tesis, belediye tarafından geri alınarak baştan sona yenilendi. Modern yapısı, geniş oturma alanları ve nezih ortamıyla dikkat çeken Erguvan Kafe, Esenyurtluların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden tasarlandı. Tesis; sıcak bir kahvaltı yapmak, sevdikleriyle kahve eşliğinde sohbet etmek ya da günün stresini huzurlu bir atmosferde atmak isteyen vatandaşlar için ideal bir buluşma noktası oldu. Güler yüzlü personeliyle hizmet veren Erguvan Kafe, hafta içi her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Vatandaşlar, lezzetli menüsü ve uygun fiyatlarıyla dikkati çeken Erguvan Kafe’de memnuniyetlerini dile getiriyor.

Kaynak: İHA