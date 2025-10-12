Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın 5 bin 595 liradan alınırken, 5 bin 664 liradan satılıyor. 22 ayar bilezik altının gramı ise 5 bin 115 liradan alınıp 5 bin 345 liradan satışa sunuluyor.

Kuyumcularda daha düşük ayar tercih edenler için 14 ayar altının gramı 3 bin 89 liradan alınıyor, satış fiyatı 4 bin 171 lira seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın 9 bin 166 liradan alınırken, 9 bin 256 liradan satılıyor. Eski tarihli çeyrek altın ise 9 bin 82 liradan alınıp 9 bin 194 liradan işlem görüyor.

Yarım altın bugün Kapalıçarşı’da 18 bin 332 liradan alınırken, 18 bin 518 liradan satılıyor. Tam altının alış fiyatı 36 bin 551 lira, satış fiyatı ise 36 bin 873 lira olarak kaydedildi.