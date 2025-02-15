Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), ilçede iş arayanlar ve işverenler arasında bir köprü kurarak istihdam sorununa çözüm sunuyor. İşsizliğe çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen birimin son olarak Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlediği mülakata 200 kişi katıldı. Görüşmeler sonucunda, belirtilen şartlara uyan adaylar uygun kadrolarda istihdam edildi. Her ay ortalama 530 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi Koordinatörü Barış Çınar, "Bugün düzenlediğimiz mülakata 200 kişi katıldı ve uygun olan adaylarımız işe alındı. Ayrıca, vatandaşlarımızı diğer iş kollarında değerlendirmek ve yeni iş fırsatları sunmak için yönlendirmeler yapıyoruz. Birim olarak ilçemizdeki istihdamı artırmaya, iş arayanlara umut olmaya ve bölgenin iş gücü ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Sektörün öncü firmalarıyla görüşme fırsatı

ESBİM sayesinde ilçedeki önemli firmalarla görüşme fırsatı bulduğunu söyleyen Ali Otay,"Herkes gibi ben de buraya bir iş umuduyla geldim. ESBİM, benim gibi iş arayan arkadaşlarıma da bir umut oldu. Belediyemizi bu uygulamaları için tebrik ediyorum. Bu tür hizmetler bize güç veriyor ve büyük kurumsal firmalarda şansımızı deniyoruz. Umarım burada istediğim işi bulurum. Belediyemize teşekkür ederim" dedi.