Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılında 16 bin 251'i ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler olmak üzere toplam 28 bin öğrencinin kırtasiye setlerini okullarına teslim etti. Ayrıca Esenyurt Belediyesi bünyesinde hizmet veren 12 kreşte eğitim görecek yaklaşık bin öğrencinin kırtasiye setleri de eğitim yuvalarında öğrencileri bekliyor.

'Öğrencilerimizin Kırtasiye Setleri Okullarında Onları Bekliyor'

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenyurt Belediyesi olarak eğitime verdikleri öneme dikkat çekti. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenler için başarılı geçmesini dileyen Aksoy, 'Değerli Esenyurtlu komşularımız, önümüzdeki hafta itibarıyla yeni eğitim ve öğretim yılını başlatıyoruz. Bizler Esenyurt Belediyesi olarak 16 bin 251 ilkokul 1. sınıf öğrencimizin kırtasiye setlerini hediye olarak hazırladık. 12 kreşimizde bulunan yaklaşık 1.000 öğrencimizin de kırtasiye setleri okullarında onları bekliyor. Değerli öğretmenlerimiz, kıymetli öğrenciler; yeni eğitim-öğretim yılının hepimize başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz' dedi.

(GŞ-