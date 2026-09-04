Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa Şehir Hastanesi'nde özellikle yoğun saatlerde yaşanan araç parklanma sorununa çözüm amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı.

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Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında 31 bin 500 metrekarelik alan düzenlenerek bin 250 araç kapasiteli otopark oluşturuldu.

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Otopark çalışmasıyla eş zamanlı olarak hastane yerleşkesindeki yaklaşık 700 metrelik iç yol da yenilendi.

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Yapılan düzenlemelerle hastane içerisindeki araç hareketliliğinin daha düzenli hale getirilmesi ve yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA