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Yapılan düzenlemelerle hastane içerisindeki araç hareketliliğinin daha düzenli hale getirilmesi ve yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Otopark çalışmasıyla eş zamanlı olarak hastane yerleşkesindeki yaklaşık 700 metrelik iç yol da yenilendi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında 31 bin 500 metrekarelik alan düzenlenerek bin 250 araç kapasiteli otopark oluşturuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa Şehir Hastanesi'nde özellikle yoğun saatlerde yaşanan araç parklanma sorununa çözüm amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı.

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