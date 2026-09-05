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Bu kararın ardından hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin aileleri avukatları ile birlikte bugün Kahramanmaraş Adliyesi’ne gelerek Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak anne Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen karara itiraz etti.

Kahramanmaraş’ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşması dün yaklaşık 16 saat sürdü. Davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli’nin oy çokluğuyla tahliye edildi.

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