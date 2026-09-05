T3 Vakfı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve KÜME Vakfı iş birliğiyle, alanında uzman 38 bilim insanı, araştırmacı ve uzmanın katkılarıyla hazırlanan 'Artificial Intelligence and National Technology Reflections' (Yapay Zeka ve Millî Teknoloji Üzerine Yansımalar) adlı kapsamlı eser, 4 Eylül Cuma günü İstanbul Karaköy Palas'ta düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Yapay zekanın bugünü ve geleceğini millî teknoloji perspektifiyle çok boyutlu biçimde ele alan eser; teknolojik gelişmelerden toplumsal dönüşüme, stratejik yaklaşımlardan geleceğe yönelik öngörülere uzanan geniş bir çerçeve sunuyor.

Yapay zekanın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, kamu yönetimi ve toplumsal yaşam üzerindeki dönüştürücü etkisini küresel, ulusal ve geleceğe yönelik perspektiflerle ele alan eser, alanında kapsamlı bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor. Üç ana bölüm ve toplam 25 bölümden oluşan kitapta 38 bilim insanı, araştırmacı ve uzmanın katkısı bulunuyor.

Yapay zekanın geleneksel sistemlerden süper zekaya uzanan gelişiminden büyük veri, işlemciler ve büyük dil modellerine; yapay zeka jeopolitiğinden uluslararası iş birliği ve inovasyon ağlarına kadar pek çok konu eserde kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra yapay zekanın sürdürülebilirlik, iş gücü piyasaları, iletişim teknolojileri ve eğitim sistemleri üzerindeki etkileri de küresel ölçekte ele alınıyor.

Türkiye'nin yapay zeka vizyonuna odaklanıyor

Eserin önemli başlıklarından birini Türkiye'nin yapay zeka alanındaki mevcut kapasitesi ve stratejik hedefleri oluşturuyor. Türkiye'nin Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların da ele alındığı kitapta, T3 Vakfı'nın T3AI, TEKNOFEST ve T3 Gemstone projelerine yer veriliyor. Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, yapay zekanın Millî Teknoloji Hamlesi ile entegrasyonu ve Türkiye'de yapay zeka alanındaki düzenlemelerin bugünü ve geleceği de eserde değerlendirilen başlıklar arasında bulunuyor.

Yapay zekanın yalnızca teknolojik bir gelişme olarak değil, toplumsal ve kültürel dönüşümün önemli unsurlarından biri olarak ele alındığı çalışmada; teknolojinin kültürel bir biçim olarak anlamı, yapay zeka yönetişimi, toplumların dönüşümü, Yapay Genel Zeka (AGI), kuantum teknolojileri, insan-yapay zeka iş birliği ve geleceğin çalışma hayatı gibi konular da inceleniyor. Bu kapsamıyla eser, yapay zekanın teknolojik gelişiminden toplumsal etkilerine, Türkiye'nin stratejik yaklaşımından geleceğin çalışma hayatına kadar geniş bir çerçeve sunarak alanda kapsamlı bir perspektif ortaya koyuyor.

Karaköy Palas'ta gerçekleştirilen kitap tanıtım toplantısı, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren ve TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in açılış konuşmalarıyla başladı. Programın panel bölümünde ise Dr. Ozan Ahmet Çetin moderatörlüğünde Prof. Dr. Ercan Öztemel, Prof. Dr. Zafer Evis ve Dr. Abdulkadir Taşdelen yapay zeka ve millî teknoloji ekseninde değerlendirmelerde bulundu.

'İnsanlık yararına teknoloji felsefemizi tüm dünyaya duyurmaya, iyi örneklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz'

Açılışta konuşan Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, 'Yapay zeka artık yalnızca teknik bir alan değil; dilimizi, eğitimimizi, çalışma biçimlerimizi ve bilgiyle kurduğumuz ilişkiyi de etkileyen paradigma dönüşümünün parçası. Bu eserimiz de küresel gelişmelerden Türkiye'nin kapasitesine, eğitimden çalışma hayatına, yönetişimden etiğe kadar bu dönüşüme farklı pencerelerden bakmaya çalışıyor. Bir yapay zeka sistemi hata yaptığında sorumluluğun kimde olacağı, algoritmaların verdiği kararların adilliğinin nasıl sağlanacağı, çocuklarımızın bu araçları kullanırken düşünme ve üretme becerilerini nasıl koruyacağı ya da Türkçenin geleceğin dijital dünyasında nasıl bir yere sahip olacağı, önümüzde duran önemli sorulardan yalnızca birkaçı. Yapay zekanın bizi nereye götüreceğini bugünden bütünüyle öngörmek mümkün değil. Ancak bu dönüşümün dışında kalmamak; öğrenmeye, üretmeye ve birlikte düşünmeye devam etmek mümkün. Bu eserin de kesin cevaplar vermekten ziyade yeni sorulara, yeni çalışmalara ve farklı disiplinler arasında kurulacak iş birliklerine katkı sunmasını temenni ediyorum. 'İnsanlık yararına teknoloji' felsefemizi ve uygulamalarımızı tüm dünyaya duyurmaya, iyi örneklerimizi çoğaltarak paylaşmaya devam etmeyi ümit ediyoruz. T3 Vakfından ekip arkadaşlarımla birlikte yazar olarak katkı sunduğumuz bu değerli kitap, bu yıl içerisinde Springer Yayınevi tarafından yayımlanacak' dedi.