Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen seminerde dil ve konuşma bozukluklarının erken tespiti ve müdahalesinin çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı. Ailelere, çocukların işitsel ve sözel dil gelişimi hakkında detaylı bilgi sunulurken, dil ve konuşma bozuklukları hakkında uzmanlar tarafından, ailelerin nasıl bir yaklaşım sergileyebileceği konusunda bilgilendirmeler de yapıldı. Ayrıca, dil ve konuşma bozukluklarının tedavi süreçlerinde ailelerin evde uygulayabileceği yöntemler ve pratik öneriler de paylaşıldı.

Seminerin sonunda, erken müdahale ile çocukların gelecekteki iletişim becerilerinin nasıl desteklenebileceği ve dil gelişimlerinin nasıl izlenmesi gerektiği hakkında ailelere önemli tavsiyeler verildi. Ailelerin çocuklarının dil gelişimini daha yakından takip etmelerini sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitim büyük ilgi gördü.